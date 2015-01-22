Движение поездов через подорванный мост в Запорожской области хотят возобновить завтра

Восстановительные работы на перегоне Камыш-Заря - Розовка в Запорожской области, где 20 января в результате взрыва железнодорожного мостового перехода сошел с рельсов грузовой поезд, железнодорожники могут завершить в течение 23 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Максим Бланк на пресс-конференции.

"С понедельника по четверг на этой неделе у нас четыре диверсионных и террористических акта на железной дороге. По этому случаю в Запорожской области мы рассчитываем возобновить движение за завтрашний день", - сообщил Бланк.

При этом он отметил, что ориентировочные сроки восстановления моста, в частности, зависят от места расположения сошедших с рельс грузовых вагонов на месте аварии.

Читайте такжеМариупольские поезда из-за подрыва моста в Запорожской области теперь ходят только до БердянскаКак сообщал УНИАН, 20 января террористы подорвали железнодорожный мостовой переход в селе Кузнецовка Розовского района Запорожской области на границе с Донецкой областью, что повлекло за собой сход с рельсов грузового поезда. Вследствие данного инцидента движение поездов на участке Камыш Заря – Розовка было приостановлено.

В результате диверсии были повреждены двухпутный участок длиной около 500 м и 15- метровый двухпутный мостовой переход. Из 55 вагонов с рудой уцелели 25, которые были отправлены на станцию Камыш-Заря, остальные 30 по состоянию на 21 января оставались на месте аварии и не подлежат восстановлению.

"Укрзализныця" сообщала, что ремонтные работы будут осуществляться круглосуточно в три этапа: сначала будет очищен путь от поврежденного подвижного состава, затем железнодорожники проведут восстановительные путевые работы и начнут восстановление мостового перехода.

«Укрзализныця» из-за боевых действий на востоке страны по итогам 2014 года зафиксировала 842 случая несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железных дорог, что в 3,2 раза превышает показатель 2013 года.