«Укрзализныця» прогнозирует падение грузоперевозок в 2015 году на 13%

Согласно пресс-релизу ведомства, розданному в ходе пресс-конференции, такие данные содержатся в проекте сводного финансового плана железных дорог страны на 2015 год.

Согласно релизу, объемы транзита запланированы на уровне 28,9 млн тонн, что на 1,2% меньше показателя 2014 года.

Также национальный перевозчик в этом году планирует перевезти 439,6 млн пассажиров, что на 0,1% меньше 2014 года.

По оперативным данным, по итогам 2014 года железные дороги перевезли 390,1 млн тонн грузов, что на 12,1% меньше показателя 2013 года. Объем транзитных перевозок в прошлом году сократился по сравнению с 2013 годом на 14% - до 29,3 млн тонн.

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Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 2014 году также сократились - на 8,9%, до 440,1 млн человек.

Согласно проекту финплана ведомства на текущий год, объем капитальных инвестиций предполагается в размере 2,43 млрд грн, что на 70,3% меньше финансового плана 2014 года в связи с ограниченными финансовыми ресурсами железных дорог. В частности, инвестиции за счет собственных средств амортизации запланированы на уровне 434,4 млн грн, которые будут направлены на инвестпрограмму по развитию хозяйства электроснабжения и модернизации тягового подвижного состава. Привлеченные кредитные средства запланированы на уровне 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 год составили 33,5 млрд грн. Убытки ведомства от пассажирских перевозок в 2014 году достигли более 7,9 млрд грн.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.