Аваков передал пограничникам сертификаты на два модернизированных вертолета Ми-8

Вертолеты получат Харьковский и Одесский пограничные отряды.

Министр внутренних дел Арсен Аваков передал Харьковскому и Одесском пограничным отрядам два модернизированных вертолета Ми-8 для инспектирования границы.

Как сообщает Департамент коммуникаций МВД, сертификаты на вертолеты получили командиры Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий.

«Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8, но это переходный вариант. Уже совсем скоро пограничная служба получит новое вооружение и новые вертолеты Airbus, которые будут базироваться, в том числе, в Харьковском авиаотряде. Ваша профессиональная компетентность будет только лучше», - сказал Аваков.

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Вертолет Ми-8 (средний транспортный вертолет) предназначен для перевозки пассажиров, грузов, десанта, выполнения специальных патрульных задач, поисково-спасательных операций и санитарных задач, имеет современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащен специальным оборудованием: поисковым прожектором, грузовой лебедкой, метеолокатором, системой спутниковой связи, радионавигационной системой, внутрикабинным аудио-видеорегистратором и комплексом бортового вооружения.

Также Государственная пограничная служба Украины использует патрульный самолет Diamond. Он предназначен для воздушного мониторинга государственной границы, приграничных контролируемых районов, надводной обстановки В(М)ЭЗ Украины, территориального моря и украинской части вод Азовского моря. Самолет имеет современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащен специальным оборудованием.

Кроме этого, Аваков наградил 10 военнослужащих Восточного регионального управления Государственной пограничной службы знаками отличиями МВД.

В департаменте напомнили, что первые вертолеты Airbus органы системы МВД получат уже в декабре текущего года.