Законы о растаможке "евроблях" вступили в силу

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Сегодня вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

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В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки, соответственно, 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки, соответственно, 75 и 150 евро.

Также вводится предельный коэффициент возраста автомобиля 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Кроме того, со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили (так называемые "евробляхи»).

Согласно изменениям в Таможенный кодекс, усилен контроль за перемещением и пребыванием в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

В частности, лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Также запрещено использование такого автомобиля в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн, лишение права управления на год и изъятие авто.

Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.

За превышение срока от 10 до 20 суток устанавливается штраф в размере 8,5 тыс. грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, более 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортного средства) - 170 тыс. грн или его конфискация по решению суда.

Кроме того, вводится автоматизированный обмен информацией между фискальной службой, Госпогранслужбой и органами полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, которые временно ввезены на таможенную территорию Украины и/или помещены под таможенный режим транзита.

Как сообщал УНИАН, соответствующие законы Верховная Рада приняла 8 ноября, 23 ноября их подписал президент.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

В организации «АвтоЕвроСила», которая организовала акции, выражали недовольство по поводу положений принятых изменений в Таможенный и Налоговый кодексы и заявляли, что продолжат протесты.

Проблема с нерастаможенными авто на еврономерах существует уже давно, и с каждым годом количество таких транспортных средств увеличивается. В феврале ГФС сообщала, что в Украине находятся почти 425,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тыс. - с нарушением срока пребывания.