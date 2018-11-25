В Житомире из-за сильной гололедицы транспортный коллапс (фото, видео)

Утром в городе была сильная гололедица, из-за чего передвигаться по улицам и дорогам города было крайне трудно.

Сегодня утром в Житомире из-за очень сильной гололедыцы на маршрут не вышли коммунальные автобусы.

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Об этом сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Житомирского горсовета Роман Мусийчук в Facebook.

"В связи с гололедицей и обледенением дорог коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированным графикам. Коммунальные службы работают с 4-х утра, как только они справятся с ситуацией - транспорт будет выпущен на линию", - отметил он.

Как передает корреспондент УНИАН, в Житомире утром была сильная гололедица, из-за чего передвигаться по улицам и дорогам города было крайне трудно.

Сейчас транспортники города пытаются урегулировать ситуацию с движением коммунальных автобусов.