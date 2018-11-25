«Евробляхеры» заблокировали границу: в МВД рассказали о принятых мерах

По инициативе министерства создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что приняли меры в ответ на акции, устроенные водителями авто на иностранной регистрации на ряде пограничных переходов на западной границе Украины.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Так, согласно информации, для обеспечения публичной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Национальной полиции, в местах проведения акций работает полиция диалога.

«Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь», - говорится в сообщении.

Кроме того, по инициативе министерства создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска.

Как объясняют в ведомстве, причина проблем в том, что со вступлением в силу новых законов, касающихся легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, под их действие попали также водители из приграничных регионов, которые пересекали государственную границу на таких авто на непродолжительный период законно.

В рабочую группу вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, председатель Национальной полиции Сергей Князев, председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов. Первое заседание пройдет в понедельник, 26 ноября.

Кроме того, усилены меры безопасности на границе, в частности, «созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы».

По данным министерства, в настоящее время большие очереди и затруднение движения наблюдаются в направлении пунктов пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино» и «Угринов». «В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции», - добавили в МВД.

В то же время министерство обратилось к владельцам автомобилей на еврономерах, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, с призывом «не прибегать к радикальным действиям».

Как сообщал УНИАН, сегодня вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.