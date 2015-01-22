«Укрзализныця» в этом году повысит тарифы на проезд в пассажирских поездах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Укрзализныци» Максим Бланк.

«По населению – ожидаемое повышение тарифов пройдет в несколько этапов. Первое повышение – это порядка 6-7%, но мы уверены, что в этом нет ничего болезненного с учетом инфляции в стране. Программа будет поэтапная, но пока еще не сформирован соответствующий проект приказа Мининфраструктуры, идут финальные обсуждения», – сказал Бланк, не уточнив других деталей.

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Он также напомнил, что Министерство инфраструктуры намерено с февраля этого года повысить на 30% тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом, при этом тарифы на перевозки угля внутри страны в период отопительного сезона будут повышены на 10%, а следующее повышение тарифа на перевозку угля будет проведено в апреле 2015 года - на 18%, то есть после завершения отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года "Укрзализныця" повысила тарифы на грузоперевозки по Украине на 12,5% по сравнению с 2013 годом.

В августе и октябре 2014 года "Укрзализныця" провела индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".

«Укрзализныця» не единожды подчеркивала, что в Украине пассажирские перевозки являются убыточными и покрываются за счет прибыли от грузовых перевозок, и для того, чтобы выйти на уровень нулевой рентабельности в пассажирском секторе, необходимо повысить тарифы на проезд в пассажирских поездах почти втрое.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн, которые ведомство традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования.

Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5-5,36 раза превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7-2,9 раза, а в купейных - в 2,25-2,42 раза.