На границе «евробряхеры» продолжают блокировать 11 пунктов пропуска

Самая острая ситуация, говорят пограничники, на границе с Польшей.

На границе Украины по состоянию на утро 26 ноября движение затруднено или полностью заблокировано в направлении пунктов пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино», «Угринов», «Грушев», «Смильница», «Доманово».

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Самая острая ситуация, говорят пограничники, на границе с Польшей.

Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, что ведут к пунктам пропуска. Такие действия участников международного движения вызваны вступлением в силу новых законодательных норм относительно легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, отмечают в ГПСУ.

«Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих". - говорится в сообщении.

В местах скопления участников акций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.

Отметим, по инициативе МВД для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения на пунктах пропуска создана рабочая группа. Первое заседание должно состояться сегодня, 26 ноября.

Напомним, владельцы «еврономеров» заблокировали движение через пункты пропуска на западе Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно снижения акциза на легковые автомобили и усиление контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.