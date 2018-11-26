В Мининфраструктуры усилили киберзащиту и готовы к ограничению движения транспорта

Глава министерства сообщил, что уже усилены меры безопасности и киберзащита на критических объектах инфраструктуры страны.

Министерство инфраструктуры находится в состоянии повышенной готовности выполнить все решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правительства Украины относительно ограничения движения транспорта или переориентации направлений в связи с возможным введением в нашей стране военного положения.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии агентству УНИАН.

«Сейчас ограничения по движению грузового транспорта есть, но они связаны исключительно с погодными условиями. Никаких других ограничений нет. Вместе с тем, Министерство инфраструктуры находится в состоянии повышенной готовности выполнить все решения СНБО и правительства об ограничении движения транспорта или переориентации направлений в случае, когда они будут одобрены. Министерство инфраструктуры готовит соответствующие предложения, они будут рассмотрены на совещании в министерстве при участии руководства "Укравтодора", "Укрзализныци", Администрации морских портов, "Укрпошты", аэропортов», - отметил министр.

Омелян добавил, что уже усилены меры безопасности и киберзащита на критических объектах инфраструктуры Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход российская сторона была заранее проинформирована в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что, в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

Вследствие агрессивных действий россиян в Черном море неподалеку от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить введение военного положения в стране сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.