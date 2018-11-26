Владельцам «евроблях» обещают круглосуточную регистрацию растаможенных авто

Напомним, на границе с Польшей "евробляхеры" объявили бессрочную акцию протеста. Они требуют отмены новых правил растаможки автомобилей на иностранной регистрации, которые вступили в силу в полночь в воскресенье, 25 ноября.

Сервисные центры МВД готовы в круглосуточном режиме регистрировать растаможенные авто с европейской регистрацией.

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Об этом сегодня, 26 ноября, шла речь во время межведомственного совещания по вопросам урегулирования ситуации с усложнением и блокированием автомобильного движения в пунктах пропуска на государственной границе Украины, сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что участниками совещания было акцентировано на необходимости неукоснительного соблюдения водителями транспортных средств, пересекающих государственную границу, норм законов №8487 и №8488 по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

«Для этого региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу по государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме», - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Одновременно на правительственном уровне продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов для облегчения регистрационных процедур для водителей таких ТС.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно снижения акциза на легковые автомобили и усиление контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

На границе с Польшей вчера владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали пункты пропуска, протестуя против нового закона.