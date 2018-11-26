Убытки для экономики: стало известно о проблеме в "Укрзализныце"

По словам эксперта, срок доставки вагонов с грузами за последние пять лет упал в два раза.

У ПАО "Укрзализныця" из-за хронической нехватки локомотивов и изношенных вагонов появились проблемы с доставкой грузов, что повлекло за собой убытки для бизнеса и экономики.

На ж/д составы с грузовыми вагонами простаивают от суток и до недели, написал в своем блоге на OBOZREVATEL глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

"Так, по оперативным данным, огромные составы с гружеными и порожними вагонами стоят (фактически брошены) на станциях Кременчуг (Южная железная дорога), Супруновка, Кривой Рог - Сортировочная, Чертомлык, Апостолово, Приворот (Приднепровская ж.д.). В начале ноября на ст. Каменское более суток простаивали пять составов, принятых к перевозке железной дорогой. "Порожняки" на станциях Приворот и Апостолово стоят более 7 суток. По маршруту ст. Запорожье Левое – Днепрорудное (143 км) порожний состав под погрузку руды "передвигается" от 3 до 7 суток (!)", – отметил эксперт.

Как написал Криворучко, причина в хронической нехватке локомотивов у ПАО "Укрзализныця" и в износе парка на 96%. Поэтому срок доставки вагонов с грузами за последние пять лет упал в два раза.

"Дефицит тяги серьезно ухудшает оборот вагонов. А это влечет убытки для предприятий, которые отправляют грузы, срывы сроков поставки (в т.ч. на экспорт) и вообще - потери для экономики. В "Укрзализныци" проблему признают. Но топ-менеджеры УЗ склонны оценивать "среднюю температуру по палате". По данным компании, среднесуточный простой подвижного состава под выгрузкой за год вырос и составил примерно 18,4 часа (в прошлые годы - 14,2 часа)", – отметил эксперт.

При этом цифры далеки от реальных, указал Криворучко. В Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта дают другие данные: “оборот вагонов уже сейчас - до 17 суток, при норме - 5-7 суток”. По мнению депутатов, коллапс с перевозками в "УЗ" происходит уже не первый год. Он обусловлен дефицитом тяги и неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, пишет глава Ассоциации собственников вагонов.

Из этой ситуации промышленники нашли ситуативный выход. "Арселор Миттал Кривой Рог к середине 2018 года приобрел 500 полувагонов, увеличив парк вдвое, чтобы 10–15% перевозок осуществлять своими силами. "Метинвест" в 2017-2018 гг. планировал приобрести 1 800 полувагонов и нарастить парк почти в два раза - до примерно 4 тыс. единиц. “Укрзалізниця” с начала года приобрела 2287 грузовых вагонов (данные на осень 2018 г.). В планах, которые озвучил глава УЗ - за 2018 г. построить 3600 новых грузовых вагонов", — озвучил цифры Криворучко.

Он сказал, что в Украине, по данным на середину 2018 года, имеется около 180 тыс. грузовых вагонов.

При этом эксперт считает, что инвестиции в новые вагоны не дадут результата, если они будут стоять, а не ехать. А для этого нужно решить проблему дефицита тяги.

"Это - не просто требование участников рынка, а обязательство Украины в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС на срок до 2023 г. и руководству УЗ, и Мининфраструктуры лучше реализовать прямо сейчас, не дожидаясь углубления кризиса грузоперевозок", — подытожил Криворучко.