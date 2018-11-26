Услуги связи из-за военного положения ограничивать не будут - "Укртелеком"

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" сообщил о готовности к введению военного положения.

В настоящее время нет никаких оснований говорить об ограничении предоставления услуг связи из-за возможного введения военного положения в стране.

Читайте такжеГройсман рассказал о перспективах экономики в условиях военного положения

Об этом УНИАН сообщил директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов.

"При внедрении военного положения и при такой необходимости сети операторов связи поступают в управление специального штаба - Национального центра управления сетями, организованного Госспецсвязи Украины. "Укртелеком" ранее, в том числе и в этом году, успешно участвовал в учебно-тренировочных мероприятиях такого рода, проводя соответствующие действия. Обслуживание клиентов компании в настоящее время проходит как обычно", - сообщил представитель компании.

Он отметил, что более подробно о мерах можно будет говорить только после официального начала военного положения и публикации окончательного текста данного решения.

"Стоит отметить, что особое внимание органов правопорядка должно быть обращено на кражи и повреждения линий связи. В этом году уже было около 20 000 таких случаев, в том числе и на магистральных каналах связи. Это необходимо прекратить", - сказал Шуранов.

Он также сообщил, что в настоящее время нет никаких оснований говорить об ограничении предоставления услуг. "Ждем принятия решения, его формулировки и дальнейших действий и указаний штаба", - подытожил Шуранов.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли "неправомерно" зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что, в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

Вследствие агрессивных действий россиян в Черном море неподалеку от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).