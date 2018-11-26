Госспецсвязи призвала госучреждения и объекты критической инфраструктуры усилить киберзащиту

Служба заявила о готовности к защите национальных интересов Украины в киберпространстве в случае введения военного положения.

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) готова к защите национальных интересов Украины в киберпространстве в случае введения военного положения в стране, сообщила пресс-служба государственного органа.

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"26 ноября 2018 года состоялось заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны - УНИАН), на котором рассматривался вопрос объявления правового режима военного положения. С целью надлежащей защиты национальных интересов Украины в киберпространстве и обеспечения киберзащиты объектов критической инфраструктуры страны Государственной службой специальной связи и защиты информации приняты меры по повышению состояния готовности ее подразделений к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи также призвала руководителей государственных учреждений и предприятий критической инфраструктуры всех форм собственности "принять необходимые меры для повышения уровня защиты своих информационно-телекоммуникационных систем и информационных ресурсов".

"В случае возникновения киберугроз, нештатных ситуаций с признаками кибератак и киберинцидентов, предлагаем немедленно обращаться в Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи и правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA", - указывается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход российская сторона была заранее проинформирована в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что, в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

Вследствие агрессивных действий россиян в Черном море неподалеку от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что созывает на сегодня, 26 ноября, в 16:00 внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива.

Мининфраструктуры заявило, что находится в состоянии повышенной готовности выполнить все решения СНБО об ограничении движения транспорта в Украине

При этом глава министерства Владимир Омелян отметил, что уже усилены меры безопасности и киберзащита на критических объектах инфраструктуры страны.

Справка УНИАН. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины — государственный орган, обеспечивающий функционирование и развитие государственной системы правительственной связи, Национальной системы конфиденциальной связи, формирование и реализацию государственной политики в сферах криптографической и технической защиты информации,телекоммуникаций, использования радиочастотного ресурса Украины, почтовой связи специального назначения, правительственной фельдъегерской связи, а также других задач согласно закону. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины направляет свою деятельность на обеспечение национальной безопасности Украины от внешних и внутренних угроз и является составной частью сектора безопасности и обороны Украины.