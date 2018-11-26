"Укрзализныця" открыла продажу билетов на даты после 9 декабря

Пассажиры могут купить билеты на все поезда с датой отправления до 20 декабря 2018 включительно. На поезда, отправляющиеся после 20 декабря, продажа будет открыта до 5 декабря 2018 года.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" с сегодняшнего дня открыла продажу билетов на все пассажирские поезда, курсирующие после 9 декабря.

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"Сейчас пассажиры могут купить билеты на все поезда с датой отправления до 20 декабря 2018 года включительно. На поезда, отправляющиеся после 20 декабря, продажа будет открыта до 5 декабря 2018 года", - уточнили в пресс-службе госкомпании.

Отмечается, что билеты можно приобрести с помощью онлайн-сервиса "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

В то же время, в пресс-службе компании УНИАН уточнили, что предварительная продажа билетов на поезда открывается за 45 дней, кроме скоростных поездов категории "Интерсити+" и поездов, курсирующих в направлении Донбасса – продажа билетов на эти поезда открывается за 30 дней.

В "Укрзализныце" напомнили, что с 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре "Укрзализныця" ограничила продажу билетов на декабрь из-за подготовки к запуску ж/д экспресса Киев - аэропорт "Борисполь" и проведения ремонта инфраструктуры.