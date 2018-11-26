"Укрзализныця" хочет назначить 30 пар дополнительных поездов на зимние праздники

Продажа билетов на дополнительные поезда будет открыта после реализации всех билетов на поезда, которые курсируют на постоянной основе.

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" планирует назначить около 30 пар дополнительных поездов для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников.

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Как сообщила пресс-служба компании, в ближайшее время "Укрзализныця" объявит о назначении дополнительных поездов на праздники.

"В этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов. В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что продажа билетов на дополнительные поезда будет открыта после реализации всех билетов на поезда, которые курсируют на постоянной основе.

В госкомпании напомнили, что с 9 декабря этого года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря, которая была временно ограничена в связи с подготовкой к запуску ж/д экспресса Киев - аэропорт "Борисполь" и проведением ремонта инфраструктуры.

В прошлом году "Укрзализныця" назначила 36 дополнительных поездов на зимние праздники.