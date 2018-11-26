"Укрзализныця" хочет назначить 30 пар дополнительных поездов на зимние праздники
Публичная акционерная компания "Укрзализныця" планирует назначить около 30 пар дополнительных поездов для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников.
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Как сообщила пресс-служба компании, в ближайшее время "Укрзализныця" объявит о назначении дополнительных поездов на праздники.
"В этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов. В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы", - сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что продажа билетов на дополнительные поезда будет открыта после реализации всех билетов на поезда, которые курсируют на постоянной основе.
В госкомпании напомнили, что с 9 декабря этого года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря, которая была временно ограничена в связи с подготовкой к запуску ж/д экспресса Киев - аэропорт "Борисполь" и проведением ремонта инфраструктуры.
В прошлом году "Укрзализныця" назначила 36 дополнительных поездов на зимние праздники.