В аэропорту «Борисполь» заявили, что военное положение не повлияет на полеты

Напомним, Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины в связи с агрессией России в Азовском море.

Администрация международного аэропорта «Борисполь», что под Киевом, заявила, что введенное накануне военное положение в Украине не повлияет на работу аэропорта и мобильность населения.

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«Аэропорт работает в штатном режиме. Относительно дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены, данное решение не повлияет на мобильность населения», — говорится в сообщении, пишет Громадське.

Напомним, Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины в связи с агрессией России в Азовском море. Военное положение начнет действовать с 9:00 утра 28 ноября и продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.

В указе о военном положении речь идет об обласях, расположенных вдоль российской, молдовской границ и побережья Черного и Азовского морей.

Ранее в "Укртелекоме" заявили, что услуги связи из-за военного положения не будут ограничивать. А в "Укрпочте" успокоили, что военное положение не повлияет на выплату пенсий и пересылку почты.