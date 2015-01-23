Кабмин уволил руководителя Укртрансинспекции

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекции) Валерия Черненко.

Соответствующее распоряжение №21-р от 21 января опубликовано на сайте правительства.

«Уволить Черненко Валерия Михайловича с должности главы Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте в соответствии с абзацем первым части первой статьи 19 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - сказано в распоряжении.

Согласно данному закону, руководитель центрального органа исполнительной власти назначается на должность и освобождается от должности правительством Украины по представлению премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 21 января глава Укртрансинспекции Валерий Черненко направил премьер-министру Украины Арсению Яценюку заявление об отставке. Причиной своего увольнения Черненко назвал реорганизацию ведомства и непрофессионализм руководства Министерства инфраструктуры.

В свою очередь, в тот же день заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook отметил, что Черненко подал заявление об отставке во время проведения Мининфраструктуры проверки процедуры выдачи разрешений на грузовые перевозки, которая должна была продлится до 23 января.

Валерий Черненко был назначен главой Укртрансинспекции 12 марта 2014 года. До назначения на эту должность Черненко занимал пост главы совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

В сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства - Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.