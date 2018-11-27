Из-за военного положения железная дорога будет работать в особом режиме - Мининфраструктуры

Омелян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях, Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры, сообщает Украинская правда.

Читайте такжеВ аэропорту "Борисполь" заявили, что военное положение не повлияет на полеты

Об этом он сообщил во вторник во время расширенного совещания с руководителями "Укрзализныци", "Укравтодора", Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, Украэроруха, морских портов, представителями структурных подразделений Министерства инфраструктуры, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Омелян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

"Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", - заявил он.

"Приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - добавил глава Мининфраструктуры.

Кроме того Омелян поручил Государственному секретарю Министерства Андрею Галущаку создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями по обеспечению соблюдения правового режима военного положения.

"Мы работаем в штатном режиме. Никакой паники нет. Все действия выверены и скоординированы. Готовность к защите объектов инфраструктуры и обороны государства самая высокая", - сказал министр.

"В ситуации, которая сложилась, для нас нет ничего нового – каждое второе поколение украинцев защищает свою землю от северных соседей. Поэтому спокойно работаем, но пребывая в наивысшей степени готовности", - отметил Омелян.

По его словам, планируется по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне.

"У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего самого необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - отметил он.

Также сообщается, что в ближайшее время будут проведены полевые учения с целью слаживания и отработки координации, где примут участие представители центральных органов государственной власти, руководители и работники предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Министерства инфраструктуры.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения. Петр Порошенко заявлял, что военное положение введут с 9 часов 28 ноября и продлится он 30 дней. А в указе на сайте Верховной Рады, как и раньше, речь шла о военное положение с 26 ноября.

25 ноября вблизи Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые доставили в анексовану Керчь.

По данным начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, в общем на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.