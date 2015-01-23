Поезда возобновили движение через подорванный боевиками мост в Запорожской области

«Сегодня, 23 января в 11:07, восстановлен непарный путь, по которому будет осуществляться движение в обоих направлениях, и часть мостового перехода, где проходит непарный путь. Ремонт парного пути и второго участка моста продлится не менее пяти дней», - сказано в пресс-релизе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, в департаменте управления движением ведомства уточнили, что первый поезд должен проследовать по вышеуказанному перегону около 15:00.

В пресс-службе напомнили, что всего вследствие боевых действий на востоке Украины ориентировочно повреждены 1425 объектов железнодорожной инфраструктуры, для восстановления которых, по предварительным подсчетам, необходимо 830,3 млн грн, из них железнодорожники восстановили 686 объектов на сумму около 94 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 20 января террористы подорвали железнодорожный мостовой переход в селе Кузнецовка Розовского района Запорожской области на границе с Донецкой областью, что повлекло за собой сход с рельсов грузового поезда. Вследствие данного инцидента движение поездов на участке Камыш Заря – Розовка было приостановлено.

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"Укрзализныця" сообщала, что ремонтные работы будут осуществляться круглосуточно в три этапа: сначала будет очищен путь от поврежденного подвижного состава, затем железнодорожники проведут восстановительные путевые работы и начнут восстановление мостового перехода.

22 января исполняющий обязанности генерального директора "Укрзализныци" Максим Бланк сообщил, что ведомство рассчитывает возобновить курсирование поездов на перегоне Камыш-Заря - Розовка в Запорожской области в течение 23 января.