На Львовщине разблокировано движение транспорта через все пункты пропуска на границе с Польшей

Возле пунктов пропуска «Шегини» и «Краковец» продолжает находиться незначительное количество лиц, принимавших участие в акциях протеста. Однако они не прибегают к протестным мерам и блокированию.

Во Львовской области движение транспорта, которое частично было заблокировано владельцами автомобилей на еврономерах в пунктах пропуска на границе с Польшей, в настоящее время разблокировано.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Согласно сообщению, пункты пропуска «Грушев», «Смильница», «Угринов» были разблокированы вчера, 26 ноября. По состоянию на 12.30 27 ноября разблокированы пункты пропуска «Краковец», «Шегини», «Рава-Русская».

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По данным полиции, все пункты пропуска на территории Львовской области в настоящее время разблокированы, однако возле пунктов пропуска «Шегини» и «Краковец» продолжает находиться незначительное количество лиц, принимавших участие в акциях протеста. Однако они не прибегают к протестным мерам и блокированию.

Справка УНИАН. На территории Львовской области действуют шесть пунктов пропуска на украинском-польской границе: «Грушев», «Смильница», «Угринов», «Краковец», «Шегини», «Рава-Русская».