Протесты «евробляхеров»: осложненным остается движение на границе со Словакией и Венгрией

По данным Госпогранслужбы, владельцы автомобилей на еврономерах разблокировали движение транспорта на границе с Польшей.

Владельцы автомобилей на еврономерах разблокировали движение транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службе Украины.

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«Еще несколько подъездных путей, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе, были разблокированы сегодня в первой половине суток. В частности, восстановлено движение на границе с Польшей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент осложненным остается движение через пункты пропуска «Малый Березный» и «Ужгород» - на границе со Словакией, и «Тиса» - на границе с Венгрией.

«Госпогранслужба» обращается ко всем путешествующим с просьбой учесть эту информацию при выборе маршрута путешествий и для избрания оптимального направление движения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали движение транспорта через пункты пропуска на государственной границе.

Такие действия участников международного движения были вызваны вступлением в силу в Украине новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.