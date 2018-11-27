В ГФС отчитались о растаможке первой "евробляхи" по новым правилам

Согласно новому закону, в Украине три месяца будут действовать льготные правила оформления таких транспортных средств.

Черновицкая таможня Государственной фискальной службы оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям, сообщает пресс-служба ГФС.

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"Гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тысячи гривень. Таким образом пошлина (10%) составила 4,6 тысячи гривень, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) – 28,765 тысячи гривень и НДС (20%) – 15,957 тысячи гривень", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГФС, до вступления в силу нового закона о правилах ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией импорт этой машины был невозможен из-за запрета на таможенное оформление автомобилей старше 8 лет.

Также в службе напомнили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-ной скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста.

"Таким образом, через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тысячи гривень. Таким образом, экономия составила 34,5 тысячи гривень", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.