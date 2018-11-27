"Укрзализныця" официально стала частным акционерным обществом

Государственный регистратор зарегистрировал изменения в устав "Укрзализныци".

Акционерная государственная компания "Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 27 ноября, официально стала частным акционерным обществом.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Сегодня, 27 ноября 2018 года, государственным регистратором проведена регистрация изменений в устав "Укрзализныци". Его новая редакция была утверждена постановлением Кабинета министров Украины 31 октября 2018 года. Среди прочего, в частности, изменилось название общества. Отныне на украинском языке название общества будет выглядеть так: полное - акционерное общество "Украинская железная дорога", сокращенное - АО "Укрзализныця"; на английском языке: полная - joint stock company "Ukrainian railways", сокращенное - JSC "Ukrainian railways"", - говорится в сообщении.

Как напомнила пресс-служба, решение Кабинета министров Украины было вызвано необходимостью привести устав "Укрзализныци" в соответствие с изменениями в законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ. Также изменился тип общества - на частное акционерное общество.

Однако это, по словам руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, никоим образом не меняет форму государственной собственности "Укрзализныци".

"Несмотря на смену типа с публичного на частное акционерное, общество, как и раньше, полностью остается в собственности государства. Единственным акционером общества является государство в лице Кабинета министров Украины. 100% акций "Укрзализныци" принадлежат государству и не могут быть отчуждены", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Кабинет министров Украины принял решение об изменении формы акционерного общества "Укрзализныци" с публичного на частное, переименовав его в акционерное общество "Украинская железная дорога".