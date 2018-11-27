УЗ заявила, что готова перенаправить грузы из Мариуполя и Бердянска в другие порты

Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» сообщила о готовности переориентировать грузопотоки на другие морпорты в случае изменения логистики перевозок грузов морскими путями в Азовском регионе после введения военного положения.

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Об этом написал на своей странице в сети Facebook исполняющий обязанности председателя правления госкомпании Евгений Кравцов.

«Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам. В случае изменения логистики перевозки грузов морскими путями, в частности в Азовском регионе, «Укрзализныця» готова к переориентации грузов на другие порты», - сообщил он.

Кравцов также подчеркнул, что «Укрзализныця» готова к обеспечению функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения, руководствуясь Конституцией и законами Украины, решениями президента, парламента, правительства, а также приказами центральных органов исполнительной власти и уставом госкомпании.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка Украина-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Решение было принято по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины в ответ на открытую агрессию пограничников Российской Федерации в отношении украинских судов в общей акватории Азовского моря в воскресенье, 25 ноября.