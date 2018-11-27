«Укрзализныця» вводит спецрежим контроля за перевозками опасных грузов

Введение военного положения не будет иметь негативного влияния на перевозки гражданских грузов, несмотря на приоритизацию военных перевозок.

Акционерное общество «Укрзализныця» в условиях военного положения в ряде областей Украины внедрила специальный режим контроля за перевозками опасных грузов.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов в ходе встречи с бизнесом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

«Мы также внедряем специальный режим контроля за невоенными опасными грузами. Это в особенности касается нефтепродуктов и других грузов, которые имеют признаки риска - они будут охраняться отдельно", - заявил Кравцов.

По его словам, в целом, введение военного положения не будет иметь негативного влияния на перевозки гражданских грузов, несмотря на приоритизацию военных перевозок.

"Работаем в штатном, хотя и усиленном режиме. Рисков для клиентов пока никаких не видим", - подчеркнул руководитель "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Рада приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338).

Президент Петр Порошенко сообщил, что введение военного положения касается исключительно ряда областей Украины, которые расположены вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.