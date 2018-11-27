УЗ планирует в 2019 году ежеквартально повышать тарифы на грузоперевозки

Повышение тарифов на пассажирские перевозки в 2019 году пока ещё находится в стадии обсуждения.

Акционерное общество «Укрзализныця» планирует в 2019 году ежеквартально повышать тарифы на грузовые перевозки ж/д транспортом в соответствии с индексом цен производителей промышленной продукции.

Читайте такжеУЗ заявила, что готова перенаправить грузы из Мариуполя и Бердянска в другие порты

Как сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов в ходе встречи с бизнесом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, в частности, с 1 февраля планируется повысить тарифы на 16,6%, далее с 1 мая - на 2,5%, с 1 августа- 2,5%, с 1 ноября - на 2,5%.

«Что касается грузового тарифа - да. Мы уже последние полтора года проговариваем и подробно обсуждаем подход с представителями бизнес-сообщества, бизнес-ассоциациями о переходе к автоматической индексации железнодорожных тарифов на основании индекса цен производителей промышленной продукции. Этот вопрос получил почти полный консенсус как со стороны бизнес-сообщества, так и бизнес-ассоциаций», - сказал Кравцов

«Мы предлагаем, чтобы этот год завершить в том режиме, который мы имеем, хотя мы не проводили индексацию грузового тарифа этого года. Провести индексацию тарифа в начале следующего года и после этого поквартально проводить небольшими дозами, чтобы индексация проводилась планово и была более комфортной для бизнеса», - добавил он.

Он также добавил, что повышение тарифов на пассажирские перевозки в 2019 году пока ещё находится в стадии обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2017 года в силу вступил приказ Министерства инфраструктуры об индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины на 15%. За предыдущие два года, тарифы на перевозку по железной дороге поднимались уже три раза.

«Укрзализныця» по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 млн грн прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 млрд грн чистого убытка.