УЗ на зимние праздники запретила возврат билетов онлайн и групповые заявки

В частности, будут действовать ограничения на услуги возврата билетов через интернет и оформление групповых заявок.

Акционерное общество «Укрзализныця» временно с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года вводит ограничения на приобретение и возврат проездных документов.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничения вводятся, чтобы не допустить спекуляций, злоупотреблений с билетами и избежать искусственного дефицита в период новогодне-рождественских праздников.

В частности, будут действовать ограничения на услуги возврата билетов через интернет и оформление групповых заявок.

«Как свидетельствует анализ, проведенный специалистами «Укрзализныци», значительное количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда. Такие данные свидетельствуют о том, что билеты оптом выкупаются для их дальнейшей перепродажи. Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только купить. Для того чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожную кассу», - говорится в сообщении.

Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами. В «Укрзализныце» определили, что в период повышенного спроса групповые заказы билетов можно будет оформлять только при наличии свободных мест в дополнительных поездах. Все места графиковых поездов будут появляться в свободном доступе в онлайн-системе или в железнодорожных кассах.

Напомним, что такие ограничительные меры впервые были введены в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября «Укрзализныця» открыла продажу билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря, которая была временно ограничена в связи с подготовкой к запуску железнодорожного экспресса Киев - аэропорт "Борисполь" и проведением ремонта инфраструктуры.

"Укрзализныця" планирует назначить около 30 пар дополнительных поездов для удовлетворение спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников.

В прошлом году "Укрзализныця" назначила 36 дополнительных поездов на зимние праздники.