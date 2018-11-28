Мининфраструктуры не видит угрозы сокращения судозаходов в украинские порты из-за военного положения

В настоящее время существует возможность повышения страховыми компаниями стоимости рисков, что может отразиться на стоимости фрахта для судовладельцев.

Министерство инфраструктуры Украины не видит угрозы сокращения количества судозаходов в морские торговые порты Украины вследствие введения военного положения в ряде областей.

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Об этом сообщил директор департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта министерства Александр Басюк в ходе встречи с бизнесом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

"Мы не видим угрозы (снижения количества судозаходов по украинским портам в целом – УНИАН) в связи с введением военного положения", - сообщил Басюк.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время существует возможность повышения страховыми компаниями стоимости рисков, что может отразиться на стоимости фрахта для судовладельцев (плата за перевозку грузов морским путем - УНИАН).

"Есть Международный кодекс защиты судов и портовых сооружений, принятый в рамках конвенции СОЛАС-74 - это обычная международная практика. Мы повышаем уровень охраны порта. Судно, которое заходит, соответственно, имеет свой уровень охраны. Где-то возможно судно будет дольше и пристальней проверяться", - отметил он.

В свою очередь, присутствующий на встрече министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что проблемы с судозаходами в порты Азовского региона могут возникнуть по причине грубого нарушения Россией прав торговых судов на беспрепятственный проход по Керченскому проливу и Азовскому морю.

"Есть проблемы из-за незаконных остановок торговых судов, которые имеют право беспрепятственно проходить через Керченский пролив и акваторию Азовского моря… В то же время у каждого порта – своя продукция. То есть, перебросить продукцию из другого региона или перенаправить продукцию, которая поставляется из Мариуполя и Бердянска в Одессу, достаточно сложно логистически", - подчеркнул он.

Сейчас, по словам министра, перевалка грузов в портах Азовского моря осуществляется беспрепятственно.

"В дальнейшем будем отслеживать и реагировать. Мы мониторим ситуацию в режиме онлайн, ведь то, что сделала Россия 25 ноября, может повториться в любую секунду", - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338).

Президент Петр Порошенко сообщил, что введение военного положения касается исключительно ряда областей Украины, которые расположены вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.