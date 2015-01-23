Доходы «Укрзализныци» за год сократились почти до 50 млрд гривень

Согласно пресс-релизу ведомства, в частности, доходы от перевозок железнодорожным транспортом за указанный период составили 43,1 млрд грн, что почти на 1,1 млрд грн, или на 2,6%, меньше показателя 2013 года.

Расходы национального перевозчика пассажиров и грузов по итогам прошлого года также сократились по сравнению с 2013 годом – на 2,2%, до 50,6 млрд грн. В частности, расходы на перевозки составили 40,5 млрд грн, что на 3,4% меньше показателя 2013 года.

В сообщении отмечается, что убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок составили почти 8 млрд грн, что на 15,9% больше аналогичного показателя 2013 года, в том числе убытки от перевозок в пригородном сообщении достигли 3,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года железные дороги перевезли 390,1 млн тонн грузов, что на 12,1% меньше показателя 2013 года, и 440,1 млн пассажиров, что на 8,9% меньше 2013 года.

Читайте также«Укрзализныця» в этом году повысит тарифы на проезд в пассажирских поездахВ 2013 году "Укрзализныця" сократила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 38,4% - до 545,3 млн грн с 885,45 млн грн.

В июне Кабинет министров Украины утвердил сводный финансовый план «Укрзализныци» на 2014 год с чистой прибылью 634,6 млн грн.

В декабре 2014 года «Укрзализныця» сообщила, что по итогам года ожидает получить убыточный финансовый результат в размере 284 млн грн из-за ситуации на Донецкой железной дороге, на территории которой проходят боевые действия и большая часть которой контролируется российскими террористами.

Всего вследствие боевых действий на востоке Украины ориентировочно повреждены 1425 объектов железнодорожной инфраструктуры, для восстановления которых, по предварительным подсчетам, необходимо 830,3 млн грн, из них железнодорожники восстановили 686 объектов на сумму около 94 млн грн.