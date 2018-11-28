Протесты "евробляхеров": заблокированными остаются два пункта пропуска на границе со Словакией

Такая ситуация наблюдается в направлении пунктов пропуска «Малый Березный» и «Ужгород» на границе со Словакией.

Подъездные пути к пунктам пропуска «Малый Березный» и «Ужгород» на границе со Словакией остаются заблокированными. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеВ ГФС отчитались о растаможке первой "евробляхи" по новым правилам

"По состоянию на 9:00 движение на этом направлении остается сложным. На всех остальных направлениях движение через государственную границу нормализовано и осуществляются меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения", - говорится в сообщении.

Пограничники просят путешествующих учесть эту информацию при выборе маршрута следования и выбирать оптимальное направление движения.

Напомним, 27 ноября владельцы автомобилей на еврономерах разблокировали движение транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей.

Как сообщал УНИАН, ранее владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали движение транспорта через пункты пропуска на государственной границе.

Такие действия участников международного движения были вызваны вступлением в силу в Украине новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.