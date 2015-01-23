В Украине создают новую службу безопасности на транспорте

Министерство инфраструктуры ожидает согласования положения о создании нового органа по безопасности на транспорте в ближайшее время, сообщил во время брифинга министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Идет процесс объединения «Укртрансинспекции» и «Укрморречинспекции». Надеюсь, что положение о новой инспекции будет согласовано в течение ближайшей недели. Мы проанализировали документ на предмет соответствия международным конвенциям и европейскому законодательству, попытались в нем убрать те функции, которые были чрезмерно забюрократизированными, убрать те пункты, которые потенциально могли бы привести к коррупции и проблемам для автотранспортников, моряков и остальных", - сказал Пивоварский.

Как сообщал УНИАН, во время брифинга министр также прокомментировал отставку главы «Укртрансинспекции» Валерия Черненко. По его словам, Черненко был уволен в связи с реорганизацией ведомства и не имел шансов возглавить новую структуру, руководителем которой должен стать человек «новой генерации».

21 января глава «Укртрансинспекции» Валерий Черненко направил премьер-министру Украины Арсению Яценюку заявление об отставке. Причиной своего увольнения Черненко назвал реорганизацию ведомства и непрофессионализм руководства Министерства инфраструктуры.

В тот же день заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook написал, что Черненко подал заявление об отставке во время проведения Мининфраструктуры проверки процедуры выдачи разрешений на грузовые перевозки, которая должна была продлиться до 23 января.

В сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства - Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.