Цены на АЗС упали еще на 50 копеек

Средняя розничная цена бензина А-95 снизилась до 31,48 грн за литр.

Крупные сетевые операторы АЗС ОККО и WOG в Украине с 27 по 28 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо еще на 50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, в сетях национальных операторов OKKO и WOG стоимость всех бензинов и ДТ снизилась, до: А-92 – 31,99 грн, А-95 – 32,99 грн, А-95 Премиум – 33,99 грн, ДТ – 32,49 грн. В свою очередь, цена премиальных сортов ДТ у операторов не поменялась – 33,99 грн/л.

На 20 копеек за литр цены на ДТ снизились на заправках Shell. В сети АЗС Sun Oil все топливо подешевело на 40-50 копеек за литр.

Цены на АЗС снижались и в регионах. Так, на 50 копеек за литр стоимость нефтепродуктов уменьшилась на АЗС ривненского «Оласа». На 30 копеек за литр бензины подешевели на АЗС «Татнефти», на 10-20 копеек за литр – на заправках «Автотранса». Также на 10 копеек за литр топливо снизилось на АЗС «Катрал Юга» в Одесской области.

Согласно информации UPECO, по состоянию на 27 ноября средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 – 30,35 грн/л, А-95 – 31,48 грн/л, А-95 Премиум – 32,65 грн/л, ДТ – 31,22 грн/л и ДТ Премиум – 32,60 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.