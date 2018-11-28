В ночь на 2 декабря полностью перекроют движение по мосту Патона

В это время на мосту будут проводиться первоочередные ремонтные работы.

В Киеве в ночь на 2 декабря будет закрыто движение транспорта по мосту им. Е.О.Патона в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на «Киевавтодор».

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Отмечается, что 2 декабря с 00:00 до 5:30 движение перекроют в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту.

В коммунальной корпорации просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.