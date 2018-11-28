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В ночь на 2 декабря полностью перекроют движение по мосту Патона

13:15, 28 ноября 2018
Транспорт/Связь
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Движение транспорта по мосту Патона в обоих направлениях будет закрыто / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на «Киевавтодор».

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Отмечается, что 2 декабря с 00:00 до 5:30 движение перекроют в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту.

В коммунальной корпорации просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

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Теги: #Киев#движение транспорта#мост Патона