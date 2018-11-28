Из-за незаконных простоев судов в Азове по вине России дорожают морские перевозки

В настоящее время есть проблемы в связи с незаконными остановками Россией торговых судов, проходящих через Керченский пролив и акваторию Азовского моря.

Министерство инфраструктуры Украины обеспокоено подорожанием морских поставок грузов вследствие простоев торговых судов в Азовском море из-за незаконных действий России.

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Как сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян, в настоящее время есть проблемы, связанные с незаконными остановками торговых судов, которые имеют право беспрепятственно проходить через Керченский пролив и акваторию Азовского моря.

«Мы понимаем, что простои судов увеличивают стоимость фрахта для судовладельцев и компаний, которые поставляют свою продукцию с портов Мариуполя и Бердянска в страны ЕС… Мы видим четко, что идет удорожание поставок, и это нас беспокоит, поскольку это не только Украина платит, но и европейские налогоплательщики, из-за того, что россияне хотят поплавать на лодках», - сказал министр.

Он также добавил, что события в портах Азовского моря отслеживаются в режиме онлайн с целью оперативного реагирования на любую внештатную ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило о том, что не видит угрозы сокращения количества судозаходов в морские торговые порты Украины вследствие введения военного положения.

26 ноября Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338).

Президент Петр Порошенко сообщил, что введение военного положения касается исключительно ряда областей Украины, которые расположены вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

По словам президента, военное положение в 10 областях Украины будет действовать до 26 декабря.