"Укрпоште" поручено усилить контроль за почтовым обменом с Россией

По словам главы "Укрпошты", задержек с доставкой между регионами, в которых не действует военное положение и теми, где оно есть, не будет.

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" усилит контроль за почтовой корреспонденцией и доставкой посылок из/в Россию.

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Об этом УНИАН сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Мы продолжаем выполнять все обязательства Украины в рамках Всемирного почтового союза, которые включают в себя международный почтовый обмен", - сказал гендиректор.

Смелянский уточнил, что, несмотря на отсутствие ограничений на почтовую связь с РФ, "Укрпошта" получила поручение усилить контроль за почтовыми перевозками со страной-агрессором.

"Мы усиливаем контроль за этими перевозками, но ограничений нет. Это совместные мероприятия с правоохранительными органами", - уточнил Смелянский.

По его словам, задержек с доставкой между областями, в которых не действует военное положение и теми, где оно есть, не будет.

"На сегодня мы не предусматриваем задержек, кроме случаев связанных с погодными условиями", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпошта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллиона пенсий.