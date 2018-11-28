Пункты пропуска на западной границе работают в штатном режиме - Погранслужба

Также отмечается, что все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска, которые были перекрыты участниками акции на автомобилях иностранного регистрации, полностью разблокированы.

Все пункты пропуска на участке западной границы Украины работают в штатном режиме.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, сообщается, что все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска, которые были перекрыты участниками акции на автомобилях иностранного регистрации, полностью разблокированы.

В ГПСУ отмечают, что сейчас "работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Мероприятия по пограничному контролю и пропуску через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в установленном порядке".

Как сообщал УНИАН, участники акции на автомобилях с иностранной регистрацией блокировали подъездные пути к пунктам пропуска на участке западной границы. Одновременно ими блокировались около десяти пунктов пропуска на государственной границе, что привело к заторам и значительно усложнило пересечение границы участниками международного движения.