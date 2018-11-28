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Стало известно, кто возглавил набсовет "Киевстара"

17:06, 28 ноября 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация / REUTERS

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Киевстар" назначил председателем наблюдательного совета компании главного операционного директора VEON Ltd. (Нидерланды) Йонсена Кьелль Мортена вместо назначенного в июне текущего года финансового директора VEON Тронда Эдегорда Вестли, говорится в сообщении оператора в системе раскрытия информации НКЦБФР.

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Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

"26.11.2018 года Наблюдательным советом эмитента на основании ст. 54 Закона Украины "Об акционерные общества" и Устава эмитента принято решение об избрании Йонсена Кьелль Мортена на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Киевстар". Пакетом акций, долей в уставном капитале эмитента не владеет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обоснованием для изменений является необходимость избрания председателя наблюдательного совета в соответствии с Уставом эмитента.

"Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. На должность избран на срок с 26.11.2018 года до 16.11.2021 года", - указывается в сообщении.

На сайте компании отмечается, что 16 ноября общим собранием акционеров эмитента было принято решение о прекращении полномочий Тронда Эдегорда Вестли в качестве члена наблюдательного совета эмитента, что влечет автоматическое прекращение полномочий главы наблюдательного совета эмитента.

Справка УНИАН. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.

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Теги: #набсовет#Киевстар