Стало известно, кто возглавил набсовет "Киевстара"

"Киевстар" назначил председателем набсовета компании главного операционного директора VEON

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Киевстар" назначил председателем наблюдательного совета компании главного операционного директора VEON Ltd. (Нидерланды) Йонсена Кьелль Мортена вместо назначенного в июне текущего года финансового директора VEON Тронда Эдегорда Вестли, говорится в сообщении оператора в системе раскрытия информации НКЦБФР.

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Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

"26.11.2018 года Наблюдательным советом эмитента на основании ст. 54 Закона Украины "Об акционерные общества" и Устава эмитента принято решение об избрании Йонсена Кьелль Мортена на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Киевстар". Пакетом акций, долей в уставном капитале эмитента не владеет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обоснованием для изменений является необходимость избрания председателя наблюдательного совета в соответствии с Уставом эмитента.

"Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. На должность избран на срок с 26.11.2018 года до 16.11.2021 года", - указывается в сообщении.

На сайте компании отмечается, что 16 ноября общим собранием акционеров эмитента было принято решение о прекращении полномочий Тронда Эдегорда Вестли в качестве члена наблюдательного совета эмитента, что влечет автоматическое прекращение полномочий главы наблюдательного совета эмитента.

Справка УНИАН. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.