Аэропорт «Приднепровье»: новый авиахаб или очередные миллионы на ветер

Украинская власть затеяла новую "стройку века". Через три года между Днепром и Запорожьем должен появится абсолютно новый аэропорт «Приднепровье». Однако, такое решение ставит много вопросов. Эксперты отмечают, что, в случае строительства аэропорта между двумя существующими, возникнет проблема для всех троих.

В Украине впервые за годы независимости хотя построить новый аэропорт. По крайней мере, так заявляют чиновники. "Долгожданная весть, в 2019 году мы начнем строительство первого нового аэропорта в Украине, который будет построен возле села Соленое, между Днепром и Запорожьем", - недавно сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Новый аэропорт с рабочим названием "Приднепровье" правительство обещает построить максимум через три года. В бюджете на эти цели уже предусмотрели 200 миллионов гривень. За эти деньги, по словам авиаэксперта Александра Ланецкого, можно сделать документацию и расчистить площадку. «Самое значительная часть строительства – это взлетная полоса. Терминал можно построить за пару десятков миллионов долларов. За 200 миллионов гривень можно сделать документацию и расчистить площадку. Реально, строительство аэропорта обойдется в 200 миллионов долларов – полоса и терминал», - считает Ланецкий. При этом он уточнил, что сделать реальную смету можно будет после исследований местности, ведь пока не понятно, какие там грунты.

Неудивительно, что и в правительстве решили не озвучивать итоговою сумму строительства. Омелян лишь отметил: стоимость нового аэропорта сопоставима со строительством Одесского аэропорта или проекта аэропорта в Днепре, который рассматривался до этого.

Кстати, многие месяцы шла речь как раз о развитии аэропорта в областном центре. Ведь, несмотря на развитую инфраструктуру, массу культурных и экономических событий в Днепре, добраться в город воздухом весьма проблематично. Авиасообщения с большинством мировых столиц попросту нет, а существующие рейсы можно пересчитать на пальцах. За последние три года воздушные ворота Днепра сократили свой пассажиропоток с 346 тысяч человек в 2015 году до 276,9 тысяч человек в 2017 году. На сайте президента Украины была даже петиция с просьбой выделить из госбюджета 2,7 миллиарда гривень на реконструкцию действующей или строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Стоит отметить, что за почти два месяца петиция собрала необходимые голоса.

Казалось, эти мысли были услышаны. Омелян заявил, что, как минимум, 1 миллиард гривень на новую взлётную полосу существующего аэропорта «Днипро» будет выделен в 2019 году. При этом, для строительства терминала планировалось привлечь частного инвестора. На почетное звание такового метил бизнесмен Ярославский, который декларировал готовность инвестировать в строительство терминала аэропорта до 70 миллионов долларов. «Я переоформил аэропорт в Днепре на себя, то, что можно было переоформить. Это позволяет при наличии государственного финансирования начать строительство терминального комплекса, рассчитанного на обслуживание 3,5 – 4 миллиона пассажиров в год», - отмечал Ярославский. По его словам, государство должно было профинансировать строительство взлетной полосы – за $120 миллионов. В то же время, Ярославский сразу отверг идею строительства аэропорта на новом месте, между Днепром и Запорожьем, заявив, что не верит в осуществление такого проекта.

Поэтому теперь перед чиновниками встает вопрос – где найти инвестора для аэропорта «Приднепровье»? Ведь, этот аэропорт также планируется строить по модели государственно-частного партнёрства. «Государство берет на себя строительство взлетной полосы, а все остальное – частный инвестор. Также я хотел бы, чтобы подключались обладминистрации», - заявил Омелян. Видимо, надеясь, что инвесторы должны найтись, раз инициатором строительства нового аэродрома стал сам президент.

Где логика?

Новый аэропорт «Приднепровье» по замыслу правительства станет большим хабом и позволит объединить пассажиропотоки двух богатых промышленных регионов Украины. «Специалисты со всей страны были привлечены к разработке проекта аэропорта. Было много предложений о месте строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы. Это масштабный проект – это шаг в цивилизованное будущее двух регионов", - заявил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов (имея в виду Запорожскую и Днепропетровскую области). Как считает министр Омелян, новые воздушные ворота будут обслуживать жителей и гостей Днепра, Запорожья и Кривого Рога. Однако многие жители именно упомянутых городов откровенно недоумевают при виде идеи новой стройки, так как аэропорт будет находиться в 40 км от Днепра и в 59 км от Запорожья, а из Кривого Рога ехать придется вообще почти 150 километров. Учитывая качество дорог и общественного транспорта, курсирующего между двумя областными центрами, возникает вопрос: чем думали?

Инициатива правительства о строительстве нового аэропорта вызывает много вопросов еще и потому, что совсем рядом реконструируют существующий аэровокзал. Так, в аэропорту "Запорожье" ведется строительство нового пассажирского терминала стоимостью 500 миллионов гривень и отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Не стоит забывать, что совсем рядом есть и действующий аэропорт «Днипро». Хоть и с плохим состоянием взлетной полосы, которая имеет ряд ограничений, но он работает.

Как считает Долинце, если появится новый аэропорт между двумя существующими, то возникнет проблема для всех трех. «С точки зрения экономики важно понимать, что аэропорт имеет зону охвата, которая равняется двум – двум с половиной часам поездки на транспорте. Если говорить об аэропортах «Запорожье» и «Днипро», то их зоны охвата и так на 60-70% пересекаются и являются прямыми конкурентами. Если между ними появится третий конкурент, то его зона охвата будет перекрываться двумя существующими аэропортами. Фактически, возникнет проблема, когда рынок, ёмкость которого составляет около 500 тысяч пассажиров в год, будет распределяться между тремя аэропортами. Они фактически будут работать на грани выживания», – отмечает он.

Скорее всего, в случае сооружения нового аэропорта, аэропорты в Днепре и Запорожье вынуждены будут уйти с рынка. Конечно, от этого могут выиграть авиакомпании, которые смогут играть на конкуренции и выбивать максимально низкие цены на аэропортные услуги и сборы. Например, лоукостеры смогут делать заявления, что будут заходить в один аэропорт, а потом – «менять» свои планы на другой аэродром. Такую картину мы видим на примере аэропортов Херсон и Николаев, где авиакомпании, шантажируя аэровокзалы, торгуются за снижение тарифов.

Хабовое будущее аэропорта

С другой стороны, отмечает Долинце, у идеи на счет аэропорта «Приднепровье» есть будущее – в случае создания в нем хаба. Однако, в такой ситуации аэропорту нужен базовый перевозчик, который мог бы генерировать пассажиропоток. «В Украине не так много компаний, которые могли бы стать базовым перевозчиком в аэропорту. Возникает вопрос количества инвестиций. Для начала хабовой модели надо начинать с десятка или нескольких десятков самолетов», - считает авиаэксперт.

Найдутся ли в Украине авиакомпании, которые имеют достаточно финансов для создания хаба? «Чтобы с нуля развить хаб, авиакомпании надо первые три года вкладывать по одному миллиарду долларов. Кто это будет делать? Хаб – это 100 направлений, по которым надо летать каждый день. Первые рейсы будут убыточны и надо покрывать убытки, покупать самолеты», - подчеркивает Ланецкий.

При этом эксперт уверен, что для создания успешного аэропорта необходима внятная государственная политика в сфере авиации на 30-35 лет вперед. «Если бы был аэропорт на два города и соединен электричкой с их центрами, то с этого был бы толк. Для этого нужно госпланирование. Аэропорт будут строить минимум 5 лет, а у нас за это время два раза сменится правительство. Потом, ему понадобится лет 20, чтобы отбить инвестиции. Поэтому стратегия нужна минимум на 20 лет», - отмечает Ланецкий.

Видимо, в правительстве не захотели слышать доводы экспертов (или отказываться от предстоящего «распила»), так как в бюджете на 2019 год все же заложили 200 миллионов гривен на новый аэропорт. Согласно недетализированным ожиданиям Кабмина, строительство "Приднепровья" планируют закончить к 2021-му. И, как минимум, до этого времени ныне действующие аэропорты Днепра и Запорожья будут работать в привычном режиме. Но что случится с ними после появления нового аэропорта, непонятно. Как и непонятно, что и с кем случится, если, несмотря на выделенные 200 миллионов, аэропорт таки не появится.

Даже если выделение средств сделано было Кабмином исключительно с благими намерениями, не стоит забывать, что долгосрочные проекты в нашей стране всегда находятся в зоне риска. Хотя бы даже – из-за выборов президента страны, которые не за горами.

Александр Куницкий