Россия заблокировала украинские порты в Азовском море - Мининфраструктуры

Украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

По состоянию на вечер 28 ноября 2018 года движение через Керченский пролив осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.

"Украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов", – отметил он.

В ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов: четыре направляются в порт Бердянска, 14 – в порт Мариуполя.

На выход из Азовского в Черное море стоят три судна из порта Бердянска и шесть – из порта Мариуполя. Еще восемь кораблей стоят у причалов в портах.

"Всего заблокированными стоят 35 судов... Действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона. Цель очевидна – блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины с наших законных территорий, закрепленных нормами международного права", – подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило о том, что не видит угрозы сокращения количества судозаходов в морские торговые порты Украины вследствие введения военного положения.

26 ноября Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338). Президент Петр Порошенко сообщил, что введение военного положения касается исключительно ряда областей Украины, которые расположены вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей. По словам президента, военное положение в 10 областях Украины будет действовать до 26 декабря.