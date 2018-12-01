Первые дни военного положения: как доехать, долететь, разговаривать по телефону и вести переписку

В Украине, в ответ на активизацию агрессии России, на 30 суток введено военное положение. Оно будет действовать до 26 декабря в десяти регионах, которые граничат с РФ и Приднестровьем, а также расположены в Азово-Черноморском бассейне - Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.

Военное положение предусматривает ограничение ряда конституционных прав граждан, в том числе на свободу передвижения, выбора места жительства, на распоряжение своей собственностью, право на предпринимательскую деятельность и труд, волеизъявление, проведение акций и собраний и прочее. Но все перечисленные ограничения могут быть введены исключительно в связи с вторжением врага на территорию нашей страны, пока все меры касаются усиления режима контроля и боевой готовности Вооруженных Сил. По крайней мере, в этом заверил президент Петр Порошенко. По его словам, пока жизнь обычного гражданина абсолютно не изменится: «Для обычного гражданина жизнь совершенно не меняется. Если нам удастся не допустить вторжения российских вооруженных сил на нашу территорию, мы не планируем ограничивать никакие конституционные права и свободы граждан».

Тем не менее, люди занервничали, предположив, что в любой момент военное положение в том половинчатом виде, который обрисовал президент, может перерасти в полноценный формат. Соцсети переполнены постами – как сейчас можно будет попасть в город, который в режиме военного положения или выехать из него? Что будет с поставками грузов, тендерными договорами, будут ли проверять телефонные разговоры, посылки и так далее?

УНИАН разбирался, как работает реальный сектор экономики нашей страны в режиме военного положения, что изменилось в сфере транспортных перевозок – куда и как можно доехать или долететь, а также что будет с почтовыми посылками и телефонными звонками.

Тендеры и аукционы

В Украине уже который год срывается выполнение плана по приватизации. Сейчас ставка делается на продажу «Центрэнерго», что может пополнить трещащий по швам бюджет кругленькой суммой. В Фонде госимущества УНИАН заверили, что введение военного положения не отразится на приватизации, все будет идти согласно графику.

«Введение военного положения никак не отображается на процедурах приватизации - как большой, так и малой. Но, в то же время, инвестор, в любом случае, будет учитывать этот фактор. И это логично. Все аукционы по продаже объектов малой приватизации в системе «ProZorro.Продажи» состоятся согласно объявленным датам. Конкурс по «Центрэнерго» должен пройти 13 декабря, сейчас идет прием заявок, процесс продлится по 5 декабря. Компании должны будут внести гарантийные взносы, и только потом можно будет говорить о количестве участников и их назвать», - сообщили в пресс-службе ФГИ.

Подтвердил «приватизационное» спокойствие и Андрей Мотовиловец, проектный менеджер «ProZorro.Продажи»: «На данный момент у нас нет ни одного сигнала, что кто-то из инвесторов поменял свои планы по поводу покупки любого объекта, а рынок ждет новые лоты. Мы не видим никаких изменений с введением военного положения. У нас сейчас будут выставляться лоты по добыче газа и нефти. Специально предусмотрена длинная экспозиция – 90 дней, чтобы люди ознакомились и оценили ситуацию, которая закончится через 30 дней. Внутренний инвестор прекрасно понимает, что мы в состоянии войны находимся уже более 4 лет, поэтому военное положение не будет для него причиной отказаться от плана покупки. Какой будет реакция иностранного инвестора, трудно предсказать. Хотя, они отлично знали о проведении в нашей стране АТО, и это их не отворачивало от Украины. Мы проводим семинары, встречи, и этот вопрос никогда не поднимался. Поднимаются вопросы позиционирования лота, безопасности системы, процедуры и администрирования. Конечно, военное положение – политический риск и каждый инвестор его оценивает по-своему. На данный момент мы не видим никаких изменений».

Что касается тендеров по закупке услуг и товаров, то торговые площадки «ProZorro» тоже работают в рабочем режиме, сбоев или отказов от договоров нет.

Энергетика и топливный комплекс

Энергокомпания, осуществляющая функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины и передачу электроэнергии магистральными электросетями, «Укрэнерго» заявила, что энергосистема страны готова к работе в условиях военного положения.

«В сжатые сроки компания выполнила все необходимые меры по обеспечению надежной работы ОЭС Украины при переходе в режим работы в условиях военного положения. Сейчас ОЭС Украины работает в штатном режиме», - подчеркнули в компании.

Крупнейшая газодобывающая компания Украины - «Укргазвыдобування» была максимально краткой в комментарии ситуации: «Военное положение не сказалось на показателях работы компании. Усилился лишь уровень охраны ряда объектов».

Государственная служба геологии и недр Украины также заявила, что введение военного положения пока никак не отразилось на ее работе: «В декабре мы планируем провести аукцион, на котором будут выставлены несколько спецразрешений на участки в областях, где введено военное положение. Мы их отменять не будем. Пока военное положение никак не влияет на нашу работу».

Железнодорожные перевозки

На железнодорожных объектах введен особый режим работы, приоритет при назначении поездов будет определяться военным командованием, внедрен также спецрежим контроля движения невоенных опасных грузов, в первую очередь, нефтепродуктов. Усилена охрана вокзалов и железнодорожных станций. «Укрзализныця» уже заявила, что готова перенаправить грузы из Мариуполя и Бердянска в другие порты, все остальные пассажирские и грузовые поезда «будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам».

Что касается продажи билетов, то в УЗ сообщили: «Уже открыта продажа билетов на все пассажирские поезда, отправляющиеся с 9 декабря 2018 года. Сейчас пассажиры могут купить билеты на поезда с датой отправления 20 декабря 2018 включительно. На поезда, отправляющиеся после 20 декабря, продажа будет открыта до 5 декабря 2018 года. В ближайшее время будет объявлено о назначении дополнительных поездов на Новогодние и Рождественские праздники».

Относительно возможных будущих изменений в работе железной дороги в виду введения военного положения, в «Укрзализныце» подчеркнули, что эта «информация относится к информации с ограниченным доступом».

Пока нет запрета для граждан Украины передвигаться по территории страны, а также покидать ее или въезжать. Но есть исключения для россиян. В Государственной пограничной службе ранее заявили, что к гражданам России, которые пересекают границу с Украиной, внимание с введением военного положения усилится. Продолжает действовать запрет на въезд в Украину тех россиян, которые посещали оккупированную территорию Крыма. Пересечь границу не смогут и те, кто не подтвердит цель своей поездки. В целом, вопрос выезда и въезда на территорию Украины отдельных граждан может быть ужесточен, в случае принятия соответствующих решений на уровне руководства страны.

Авиаперевозки

Все аэропорты Украины переведены на усиленный режим контроля, как документов, так и багажа, но это не сказывается на их работе – все идет в штатном режиме.

В аэропорту «Борисполь» попросили пассажиров избегать паники и заблаговременно прибывать в аэропорт для регистрации на рейсы, напомнив, что с 2014 года работают в условиях повышенного «желтого» уровня мер безопасности.

Аэропорт «Запорожье» сообщает, что «продолжает работать в штатном режиме согласно разъяснениям, предоставленным Министерством инфраструктуры Украины. В случае каких-либо изменений расписания обязательно будет сообщено об этом в кратчайший срок».

В работе Одесского аэропорта тоже ничего не изменилось. Там уточняют: «На данный момент правительство не приняло решений, ограничивающих работу воздушного транспорта или пересечения границы. Следите за нашими новостями: мы сообщим вам о любых изменениях в работе».

«Аэропорт-Винница» сообщает, что «на данный момент введение военного положения не накладывает никаких ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины. Соответственно, авиационное сообщение в/из и внутри Украины осуществляется в штатном режиме и без каких-либо ограничений».

В штатном режиме работает и аэропорт «Харьков»: «Все рейсы выполняются согласно установленному расписанию. Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн табло».

Для украинцев никаких ограничений по авиасообщению пока нет, тем не менее, пограничный контроль усиливается. Так, только 26 ноября в аэропортах Киева не пропустили более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.

Автоперевозки

На рынке автомобильного транспорта пока тоже без перемен.

«Пока все автоперевозки осуществляются в рабочем режиме. Абсолютно ничего не изменилось – все спокойно. И автобусы на Москву ходят, автомобильного сообщения с Молдовой и ранее практически не было. Грузоперевозки также осуществляются в рабочем режиме, согласно договорам. Контроль на границе и ранее был, теперь он только усилится. Никаких дополнительных указаний, внутренних распоряжений от Министерства инфраструктуры пока нет», - сообщил руководитель управления Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Николай Красновский.

Почтовая связь

На работе национального почтового оператора «Укрпошта» введение военного положения пока не отразилось - выплата пенсий и пересылка почтовой корреспонденции идет в штатном режиме. «Мы продолжаем выполнять все обязательства Украины в рамках Всемирного Почтового Союза, что включает в себя международный почтовый обмен. На сегодня мы не предусматриваем задержек, кроме случаев, связанных с погодными условиями», - сказал глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.

На вопрос - продолжится ли в условиях военного положения почтовая связь с Россией - он ответил: «Ограничений пока нет, но мы усиливаем контроль этих перевозок, что ведется совместно с правоохранительными органами. Детали я не имею права комментировать».

Порты

Министерство инфраструктуры не видит угрозы сокращения количества судозаходов в морские торговые порты Украины вследствие введения военного положения в ряде областей.

«Мы не видим угрозы (снижения количества судозаходов по украинским портам в целом, – УНИАН) в связи с введением военного положения», - отметил директор департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта министерства Александр Басюк.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время существует возможность повышения страховыми компаниями стоимости рисков, что может отразиться на стоимости фрахта для судовладельцев. «Есть Международный кодекс защиты судов и портовых сооружений, принятый в рамках конвенции СОЛАС-74 - это обычная международная практика. Мы повышаем уровень охраны порта. Судно, которое заходит, соответственно, имеет свой уровень охраны. Где-то, возможно, судно будет дольше и пристальней проверяться», - отметил Басюк.

Донбасс, Молдова и оккупированный Крым

Введение военного положения не повлияет на жизнь гражданского населения в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных Украине, перемещение лиц будет идти в штатном режиме, заявил в своем обращении к жителям региона командующий Объединенными силами Сергей Наев. По его словам, в штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, контрольные пункты пропуска. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.

Что касается границы с Молдовой, то там введен более тщательный, чем обычно, досмотр и повышенное внимание при проверке документов. Это - единственные изменения. «Контрольно-пропускные пункты функционируют в нормальном режиме», - заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип, уточнив, что, возможно, пересекающие границу молдавские граждане могут столкнуться с более тщательным досмотром и проверкой документов, но заверил, что «причин для беспокойства нет».

Как сказал Филип, молдавские правоохранители также работают в обычном режиме: «Единственное, что изменилось, – это наблюдение за границей. Наши пограничники теперь внимательнее, особенно на приднестровском участке».

В Херсонской области на пунктах пропуска на границе с Крымом ввели ограничения для российских граждан, при этом граждан Украины и других государств пропускают без ограничений.

«Пункты пропуска сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации - как туда, так и обратно. Что касается граждан Украины и других государств, их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений», - сообщил на брифинге глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

На пунктах пропуска на админгранице с аннексированным Крымом усилены меры безопасности, передает «Крым. Реалии». «Подразделения погранслужбы находятся в режиме боевой готовности. Работают все три пункта пропуска: «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар». Сотрудники управления Нацполиции в АРК проверяют документы граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях», - отмечается в сообщении.

Коммуникации

В настоящее время с введением военного положения пока нет никаких ограничений на предоставление услуг связи.

«При необходимости, сети операторов связи поступают в управление специального штаба - Национального центра управления сетями, организованного Госспецсвязи Украины. «Укртелеком» обслуживает клиентов в обычном режиме», - сообщил директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.

В штатном режиме работают и другие, в том числе мобильные операторы. Но остается вопрос – при необходимости во время военного положения будут ли прослушиваться звонки с/в регионы со спецрежимом, проверять переписку, в том числе в Интернете?

Управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex», адвокат Виктор Мороз считает, что это вполне реально: «Военное положение означает комплекс мер по противодействию агрессии, жесткий контроль может быть введен при реальной угрозе государству и гражданам. По сути, если того будет требовать оборона государства, то и прослушка, и проверка переписки, почтовых отправлений, ряд конституционных ограничений могут применяться. Правоохранители более активно будут использовать возможности оперативно-розыскной работы, и осуществлять негласные действия. Но пока для простых граждан ничего не изменится», - пояснил юрист.

Юрист частной практики Сергей Царенко считает, что паника из-за введения военного положения стала следствием неправильной политики власти.

«Нужно было провести разъяснительную работу с населением, рассказать, что означает военное положение, что может измениться в жизни рядовых граждан, к чему они должны быть готовы. Причем такую информационную политику нужно было вести с начала агрессии России, чтобы население было готово к таким шагам власти и осознавало данную необходимость. Конституцией каждому гражданину гарантируется право знать свои права и обязанности. Все соответствующие законы должны быть доведены до населения. Законы и другие нормативно-правовые акты, не доведенные до сведения населения в порядке, установленном законом, являются недействительными. Вот в этом и вся ошибка власти», - подытожил юрист.

Нана Черная