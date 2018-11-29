Украинские АЗС снизили цены на автогаз: сколько стоит заправить авто

Литр бензина А-95 стоит более 31 гривни.

На украинских АЗС незначительно подешевел автогаз, а средние цены на бензин и дизтопливо остались стабильно высокими.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Литр бензина категории А-95 сегодня, 29 ноября, утром стоит в среднем 31,24 гривни. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 28,99 гривни до 33,49 гривни. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,55 гривни.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 30,99 гривни. Цены на АЗС отличаются от 28,99 гривни до 32,99 гривни.

Газ для автомобилей стоит в среднем 14,42 гривни. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 гривни, максимальная - 16,59 гривни.

Как сообщал УНИАН, через теневые АЗС бюджет Украины может потерять 10 миллиардов гривень. С нарушениями работает минимум 1,5 тысячи заправок. Объем реализации топлива через нелегальные пункты, которые работают без разрешительной документации, в месяц составляет около 40 тысяч тонн. Теневой рынок в сегменте дизельного топлива достигает 20%, сжиженного газа - от 30 до 50%.