Радиостанция "Армия FM" начнет вещание в столице и двух крупных городах

В Киеве радиостанция начнет работать на волне 94,6 FM.

Находящаяся в ведении Министерства обороны государственная военная радиостанция "Армия FM" получила лицензию на вещание в трех крупных городах - Киеве, Виннице и Житомире.

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Решение о выдаче лицензий было принято на заседании Национального совета во вопросам телевидения и радиовещания.

"Впервые есть государственная военная радиостанция, и она начнет работать в крупных регионах Украины", - отметил член Нацсовета Сергей Костинский в ходе заседания.

В Киеве радиостанция "Армия FM" начнет работать на волне 94,6 FM.

Справка. УНИАН. "Армия FM" - украинская государственная военная радиостанция. Начала работать в тестовом режиме 1 марта 2016 года. Вещает в сети Интернет и через спутник, в некоторых городах - также в FM-диапазоне. Первая радиостанция, организованная и поддерживаемая Министерством обороны Украины. На данный момент военное радио работает в двенадцати населенных пунктах на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей - Волноваха, Горняк, Константиновка, Краматорск, Новоайдар, Новотошковское, Мариуполь, Очеретино, Покровск, Славянск, Станица Луганская, Счастье.