Автосалон в Лос-Анджелесе: 10 главных новинок (фото)

Новая Mazda3, очередная инкарнация Porsche 911, гигантский Lincoln, большие кроссоверы Hyundai, электрокар Audi и другие новинки мотор-шоу.

В американском Лос-Анджелесе открылся ежегодный международный автосалон. Официально выставка откроет двери широкой публике в пятницу, 30 ноября.

Традиционно представители компаний и журналисты смогли первыми увидеть новые модели мировых производителей. Эксперты Autonews назвали самые актуальные новинки нынешнего автосалона.

Mazda3

Седан и хэтчбек выглядят очень скульптурно, но последний с его огромной задней стойкой еще и на удивление спортивен. А еще машина получила полный привод, который стал большой редкостью в гольф-классе.

Двухлитровый силовой агрегат эволюционировал в семейство SkyActive-X, которое фактически комбинирует принципы работы дизельных и бензиновых моторов. А еще он работает по схеме mild hybrid с компактным электромотором, что сулит экономию 20–30%. Остальные — знакомые моторы SkyActive-G рабочим объемом 1,5, 2,0 и 2,5 литра. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или «автомат» аналогичного диапазона.

Toyota Corolla

Формально Corolla не новинка, но в Штаты японцы привезли седан с гибридной силовой установкой. Система заимствована у модели Prius: 1,8-литровый бензиновый двигатель, два электромотора-генератора, вариатор, а также комплект никель-металлогидридных аккумуляторов под задними сиденьями. Суммарная отдача агрегатов составляет 122 лошадиные силы. Водителю доступно три режима езды: Eco, Normal и Sport.

Среди прочих отличий — 15-дюймовые колеса с низким сопротивлением качению, а также набор вспомогательных систем Safety Sense с адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения фронтальных столкновений, функцией соблюдения рядности движения и системой распознавания дорожных знаков.

Lincoln Aviator

Огромный Aviator — это не самая большая модель Lincoln в сегменте SUV. Новинка займет место на ступеньку ниже модели Navigator и будет призвана составить конкуренцию европейским премиум-кроссоверам сегмента — Audi Q7 и Volvo XC90. От весеннего концепт-кара серийный кроссовер отличается лишь в деталях. Фары — светодиодные, а тонкие задние фонари, как и на прототипе, объединены сплошной горизонтальной полосой стоп-сигнала.

Единственная трехлитровая «шестерка» с двумя турбинами развивает 400 л. с. и стыкуется с 10-ступенчатым «автоматом». Позже появится гибридный агрегат отдачей 450 л. с. Адаптивная подвеска работает вместе с фронтальной камерой, которая сканирует дорожное покрытие. На выбор — задний или полный привод. Помимо Штатов, Aviator будут продавать в Китае.

Honda Passport

Имя Passport, которым нарекли новый большой кроссовер, уже было в портфолио марки Honda в 1990-х годах. Теперь это машина длиной 4826 мм с базой размером 2794 мм, то есть в модельной линейке Passport займет место между кроссоверами CR-V и Pilot. В основе — агрегаты того же Pilot, то есть 3,5-литровый мотор V6 мощностью 283 л. с. с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, который может перебрасывать на заднюю ось до 70% крутящего момента.

Внутри — два ряда сидений, багажник объемом от 1166 до 2205 л и медиасистема с восьмидюймовым экраном с функцией кругового обзора. А еще он довольно необычно выглядит и имеет очень значительный пластиковый обвес по всему периметру кузова.

Porsche 911

Модель восьмого поколения, как это повелось, едва ли сильно отличается внешне, да и построена на модернизированном шасси предшественника. Визуально самым заметным изменением можно назвать новые фары с матричными светодиодами. Но алюминия стало больше, капот теперь длиннее, а развесовка по осям — лучше.

В Лос-Анджелесе представили модификации 911 Carrera S и 911 Carrera 4S. Трехлитровый шестицилиндровый оппозитник в очередной раз модернизирован и выдает 450 л. с., что на 30 сил больше предшественника. Альтернатива 8-ступенчатому «роботу» — 7-диапазонная «механика». Разгон до «сотни» занимает 3,7 сек., либо 3,6 сек. у полноприводной версии, максимальная скорость превышает 300 км в час. А еще новый 911-й имеет специальный режим для езды по мокрому покрытию.

Audi e-tron GT

Будущий электролифтбек Audi e-tron GT, существующий пока в виде концепта, прочат в конкуренты Tesla Model S. Визуально модель напоминает Audi A7 Sportback, но выглядит более футуристично. Технической информации пока минимум, но, скорее всего, e-tron GT делит платформу с Porsche Taycan.

Немцы обещают, что электролифтбек будет набирать «сотню» быстрее четырех секунд, а максимальный запас хода без подзарядки составит 400 километров. Серийное производство Audi e-tron GT будет запущено в 2020 году.

Rivian R1T

Электрический «пикап для приключений», как его называют создатели, — детище американского стартапа Rivian. Проба пера получилась немаленькой, 5475 мм длины и 2015 мм ширины, а размер колесной базы равен 3450 мм. Автомобиль способен взять на борт пять человек и до 800 кг груза, а еще он имеет автопилот третьего уровня.

Rivian R1T получил пневматические амортизаторы, которые позволяют менять дорожный просвет от 200 до 340 мм. В каждом из колес установлено по 200-сильному электромотору. В топовой комплектации с батареями на 180 кВт·ч суммарная отдача агрегатов составляет 765 л. с. и 1120 Н·м, а это значит, что «сотню» пикап набирает за три секунды. Заявленного запаса батарей должно хватить на 650 км. Поставки должны начаться в конце 2020 года.

Hyundai Palisade

В линейке марки Palisade займет место удлиненного семиместного Santa Fe, но это действительно совсем другая модель. Внешность — микс нового Santa Fe и концепт-кара HDC-2 Grandmaster. В салоне — три ряда сидений и необычный селектор управления трансмиссией без традиционного рычага. А еще — дисплей приборов, визуально объединенный в одном корпусе с сенсорным дисплеем медиасистемы.

Кроссовер будет предлагаться с 3,3-литровым наддувным агрегатом V6 мощностью около 300 л. с. Позже появится гибридная установка с мотором V6 3,5 и электромотором суммарной отдачей около 400 сил.

Kia Soul

Корейский псевдокроссовер стал чуть крупнее предшественника, но не утратил статус молодежного. В центре панели появился большой экран, а качество отделки претендует на премиальность. Кроме того, Soul теперь может быть «внедорожным» в исполнении X-Line или «спортивным» серии GT Line.

Внешне новый Soul во многом напоминает концептуальный Trail’ster образца 2015 г., но выглядит более приземленно. Новая платформа предусматривает полный привод, но такая модификация пока не обещана. Анонсированы только бензиновые моторы объемом 1,6 и 2,0 л, включая наддувные, но уже в следующем году корейцы представят чисто электрический Soul с запасом хода около 300–350 км.

Jeep Gladiator

Jeep тоже возродил историческое имя — пикап с названием Gladiator в модельном ряду уже был. Но теперь это машина на базе актуального Wrangler, которая должна обладать такой же проходимостью и неменьшими возможностями для буксировки. Пикап может взять на борт 725 кг и тянуть прицеп массой 3,5 тонны.

Новинка получит 3,6-литровый бензиновый двигатель Pentastar V6 мощностью 285 л. с. и 8-ступенчатый «автомат», альтернативой которому станет 6-диапазонная «механика». Еще один вариант — трехлитровый дизель. Автомобиль будет доступен с жестким или складным мягким верхом. Выпуск модели начнется в следующем году.