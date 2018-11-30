Сегодня запустят экспресс в "Борисполь" - премьер

От утверждения проекта правительством до запуска первого поезда прошло всего девять месяцев.

Железнодорожный экспресс, который должен соединить вокзал "Киев-Пассажирский" с крупнейшим международным аэропортом Украины "Борисполь", будет запущен сегодня, 30 ноября.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня запускаем железнодорожный экспресс из центра Киева в аэропорт "Борисполь". Проект реализовали очень быстро. От утверждения правительством до запуска первого поезда прошло всего девять месяцев. Теперь можно без проблем прогнозировать время на дорогу до аэропорта – 35 минут от железнодорожного вокзала в "Борисполь", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Кабмин поддержал разработанный "Укрзализныцей" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в "Борисполь". Согласно проекту строительства, линия пройдет от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Выдубичи" к терминалу D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут. Изначально планировали вложиться в 600-800 миллионов гривень.

Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города и в город из аэропорта, но также разгрузит ключевые городские магистрали.

Последний раз соединить аэропорт "Борисполь" с Киевом пытались в 2011 году. Украина в 2011-2012 годах достигла соглашения с "Эксимбанком" Китая о финансировании ряда проектов. Согласно условиям одного из них, для реализации проекта "Воздушный экспресс" "Эксимбанк" Китая должен был предоставить Украине кредит в размере 372 миллиона долларов. В сентябре 2014 года руководство Мининфраструктуры заявило, что под предлогом реализации проекта "Воздушный экспресс", курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 млн долл. кредита. После этого в министерстве проект в изначальном виде назвали «безперспективным» и начали переговоры о его переформатировании.