В аэропорт «Борисполь» без пробок. УНИАН протестировал новый маршрут

Чтобы попасть в главные воздушные ворота страны – аэропорт «Борисполь» - по новому маршруту, кореспондент УНИАН приехал на Центральный железнодорожный вокзал Киева. На большом элементе навигации в холле вокзала, возле эскалатора, не трудно было прочесть, что нужный нам путь, с которого отправляется поезд «Киев-Борисполь экспресс», отправится с пути №14.

Тут для организаторов маршрута, к слову, первое замечание: не сразу поймешь, куда этим поездом можно доехать – в город «Борисполь» или «аэропорт Борисполь». Проблема в том, что слова «аэропорт» или хотя бы пиктограммки с самолетом на указателях нет.

Поднявшись по эскалатору, в переходе между Центральным и Южным вокзалами, путешественник не пропустит зону, огражденную решеткой. Это и есть «зал ожидания» для пассажиров Бориспольского экспресса. Но, чтобы туда попасть, необходимо купить билет. Стоимость проезда 80 гривен.

Приобрести проездной очень просто - достаточно иметь банковскую карту. На входе в «зал ожидания» стоят несколько терминалов самообслуживания, которые и выдают заветный пропуск. Любопытный факт – как и УНИАН, с билетами в первую поездку по маршруту «Киев – аэропорт Борисполь» отправлялись и президент Петр Порошенко с премьером Владимиром Гройсманом. А вот министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов в первом же рейсе проехались «зайцами».

Стоит отметить, что билет действителен 24 часа с момента покупки. Поэтому выбор времени, который показывает терминал, соблюдать не обязательно. приобрести у проводника. Причем, оплатить банковской картой.

А вот в случае, если у путешественника с собой будет исключительно наличка, существует вероятность немного поволноваться. Дело в том, что приобрести билет на экспресс за наличные можно только в кассе железнодорожного вокзала. К сожалению (и это еще одна подсказка для организаторов маршрута), возле «зала ожидания» нет ни одного терминала для покупки билетов, принимающего кэш. Пожалуй, хотя бы один был бы здесь совсем не лишним.

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Внутри «зала ожидания» оказалось очень даже уютно. Есть детский уголок, лавочки, информационная стойка и даже кулеры с водой.

Добраться в аэропорт из Киева на новом поезде можно круглосуточно либо с вокзала «Киев-Пассажирский», либо со станции «Дарница». От ранее анонсируемой промежуточной остановки на станции «Выдубичи» организаторы маршрута, в итоге, отказались.

«Вагон рассчитан на восемьдесят одно сидячее место и на сто двадцать человек, вместе со стоячими местами», - сообщил УНИАН проводник, отвечая на вопрос о вместительности.

Кроме того, стоит отметить, что здесь есть инклюзивные площади для людей с инвалидностью и специальное место для больших сумок. Последнее очень оценил один из пассажиров экспресса, который представился Владимиром. «Если у тебя большая сумка, то очень удобно. Не так, как в автобусе. Плюс, комфортно сидеть. Места хватает», - поделился он впечатлениями с УНИАН.

В целом, пассажиров, воспользовавшихся новым маршрутом в первый день его работы, оказалось немного. Большинство мест в вагоне пустовало. Однако те, кто решил рискнуть и пересесть с привычных шатл – басов на новый рельсовый автобус, очевидно, были довольны: во время поездки люди фотографировали красивые пейзажи за окном или снимали их на видео. Огромные окна, из которых, к слову, в отличие от традиционных поездов УЗ, не дует, только располагали к этому.

Спустя 35 минут поездки, экспресс прибыл в аэропорт, на полупустой перрон. А отсюда до терминала остается преодолеть каких-то 100 метров по крытому переходу.

Кстати (еще одна подсказка для организаторов машрута), на выходе из вагона надо смотреть под ноги, так как между ним и перроном достаточно большой промежуток. Одно неосторожное движение и можно упасть. По словам проводника, технической возможности это исправить пока нет. Поэтому было бы не лишним предупреждать об этом пассажиров.

Еще одна недоработка УЗ бросилась в глаза уже на обратном пути. Дело в том, что прибывшему в аэропорт иностранцу найти железнодорожный экспресс непросто. Ведь, внутри аэропорта нет указателей, откуда именно отправляется поезд (а многие европейцы привыкли, что проход к поезду находится внутри аэропорта). Понять, в какую сторону следует двигаться к поезду или шатл-басу, можно только, покинув уютный терминал – все указатели расположены на улице.

Кроме того, если место стоянки автобуса обозначено на украинском и английском, то проход к перрону украшает только надпись на украинском: «Укрзалізниця». Согласитесь, иностранцу понять, что это такое - не просто.

Приобрести билет в Киев из аэропорта можно несколькими способами: в кассе в здании аэропорта, в кассе возле перрона и непосредственно в вагоне у проводника (только безналичный расчет).

Учитывая, что цена билета на шатл-бас из «Борисполя» составляет 100 гривен, спрос на поезд по 80 гривен вполне возможен. Да и, несмотря на некоторые мелкие недочеты, поездом, в объезд столичных пробок, вечных ремонтов мостов и дорог, добираться в город комфортнее.

Кстати, железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом «Борисполь» могло появиться намного раньше. В 2011 году для реализации похожего проекта даже было создано отдельное госпредприятие – «Дирекция по строительству и управлению национального проекта «Воздушный экспресс»». В том же году было подписано кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая на сумму 372 млн долл сроком на 15 лет под 6,5% годовых. Кредит планировалось выделить двумя траншами. Первый, в объеме 52 млн долл, был выделен в 2013 году и направлен на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй, на 320 млн долл, должен был быть направлен на строительные работы и закупку подвижного состава. Таким образом, реализовать проект линии от Киева до аэропорта «Борисполь» с названием «Воздушный экспресс» планировалось с большим размахом – с новым подвижным составом, вокзалами и развязками. Однако, несмотря на то, что деньги были выделены, а технико-экономическое обоснование проекта утвердили еще в марте 2011 года, проектирование завершено не было, поэтому строительство так и не началось. Более того, после Революции достоинства оказалось, что все эти планы – пустышка.

В 2014 году руководство Мининфраструктуры заявило, что под предлогом реализации проекта «Воздушный экспресс», курируемого, на тот момент, главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 млн долларов кредита. После этого в министерстве проект в изначальном виде назвали «бесперспективным» и начали переговоры о его переформатировании и… забыли о нем на несколько лет.

Лишь в начале 2018 года правительство вернулось к этому вопросу. И, можно сказать, вовремя. Ведь пассажиропоток аэропорта растет из-года в год (если 2017 году пассажиропоток здесь составил рекордные 10,5 млн, то к 2022 году ожидается уже на уровне 24 млн), что может привести к автомобильным заторам на подъездах как к «воздушным воротам» в Борисполе, так и на въезде в Киев.

Строительство началось в конце апреля текущего года и, к счастью, было успешно завершено. Стоит отметить: проект удалось реализовать дешевле, чем планировалось изначально. Потратили всего 480 млн грн вместо 800 млн грн. К слову, в отличие от 2011 года, деньги не брали в кредит, а взяли из собственных средств «Укрзализныци». В компании рассчитывают, что это окупится не более чем за 10 лет.

Кроме того, запустив экспресс, Украина все-таки показала способность реализовывать большие инфраструктурные проекты, а киевляне и гости столицы получили комфортный способ добраться в аэропорт.

Александр Куницкий