Экспресс Киев-Борисполь сломался на второй день после запуска (видео)

По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем — поезд не заводится.

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт «Борисполь» сломался на следующий день после его запуска.

Об этом сообщает Громадське с места происшествия.

«Мы выехали в 11:01 с вокзала, должны были прибыть через 37 мин (в 11:38 – ред), но до сих пор на подъезде. До аэропорта 5 км и вот уже 12:15, а мы до сих пор стоим», - рассказал корреспондент Василий Пехнё.

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По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем — поезд не заводится.

Проводница экспресса сообщила пассажирам, что через минут 20-30 приедут буксировать поезд в аэропорт.

«У меня рейс в 12:45 в Доху в Катар, из Катара в Австралию. Из-за задержки поезда я не смогу вылететь. Это какой-то беспредел», - рассказал Даниил, один из пассажиров поезда.

Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда.

«Мой рейс отправляется через час. Кто компенсирует мне потери? Кто будет покупать новый билет. Мы застряли здесь. Я не успею на свой самолет. Я уверен, что никто ничего не компенсирует мне. Они должны были учитывать график вылета рейсов. Если они знали, что есть какие-то проблемы, они должны были организовать трансфер для пассажиров в аэропорт еще на первой остановке, но этого не произошло и вот мы здесь. А мой самолет отправляется в 13:10, через 55 мин, поэтому у меня нет шансов успеть», - рассказывает австриец Мартин, который сегодня планировал вернуться домой в Вену.

Экспресс Киев-Борисполь сломался на второй день после запуска — по словам водителя, возникла проблема с двигателем поезд не заводится Пассажиры, которые опаздывают на свои рейсы, сошли с поезда pic.twitter.com/VsBG0ZOmKQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 1, 2018

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов утром 1 декабря советовал людям ехать в аэропорт экспрессом, чтобы избежать пробок.

«Есть совет: если собираетесь в аэропорт — то ехать надо только «Kyiv Boryspil Express». Цена от сантиметров снега на дорогах не зависит — фиксированные 80 грн. Таксисты сегодня просят в 5 раз дороже — от 400. Начните путешествие не в пробках», — писал он.

Напомним 30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в Борисполь.

Ранее стало известно, что экспресс Киев-Борисполь будет курсировать между железнодорожным вокзалом Киева "Киев-Пассажирский" и аэропортом Борисполь круглосуточно.

Интервал между рельсовыми автобусами составит около 1 часа, но утром и вечером его уменьшат до 27-44 минут. Дорогой экспресс будет делать лишь одну двухминутную остановку на вокзале «Дарница».