Техническая неисправность в поезде Kyiv Boryspil Express возникла из-за непогоды - "Укрзализныця"

Вчера «Укрзализныця» запустила скоростной экспресс-поезд Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь».

В госкомпании «Укрзализныця» объяснили, что техническая неисправность в поезде Kyiv Boryspil Express возникла из-за непогоды.

Об этом пресс-служба «Укрзализныци» сообщает в Facebook.

«Непогода испытывает всех транспортников. Сегодня поезд 830 сообщением ст. Киев-Пассажирский - ст. Борисполь-аэропорт в 11.58 на 19 км маршрута попросил вспомогательный поезд. Такой был отправлен со ст. Киев-Пассажирский в 12.00. О сложившейся ситуации были оперативно уведомлены соответствующие службы аэропорта «Борисполь», чтобы обеспечить посадку на рейсы пассажиров, находившихся в поезде», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время поезд прибыл в пункт назначения.

Также в пресс-службе компании извинились и пообещали расследовать инцидент подробно.

«Просим прощения у пассажиров за неудобства. «Укрзализныця» подробно расследует причины возникшей технической неисправности и приложит максимум усилий для неповторения досадной ситуации.

Вынуждены также в очередной раз напомнить пассажирам, что в сложившихся погодных условиях свои поездки следует планировать заранее и учитывать все возможные форс-мажорные обстоятельства», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИИАН, вчера, 30 ноября, «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.

Маршрут поезда проходит от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию «Дарница» к терминалу D аэропорта «Борисполь». Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции «Выдубичи». Расчетное время в пути - 35 минут.