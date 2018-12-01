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В Киеве ночью будет закрыто движение транспорта по мосту Патона

23:12, 01 декабря 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

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Отмечается, что 2 декабря с 00.00 до 05.30 движение перекроют в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту.

В коммунальной корпорации просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Ранее стало известно, что в этом году Украина выделила на дороги рекордные 50 миллиардов.

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Теги: #Киев#ремонт#мост Патона