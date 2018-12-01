В Киеве ночью будет закрыто движение транспорта по мосту Патона
23:12, 01 декабря 2018Транспорт/Связь
114 0
На мосту будут проводиться первоочередные ремонтные работы.
Иллюстрация / REUTERS
В Киеве ночью будет закрыто движение транспорта по мосту им. Патона в обоих направлениях.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».
Читайте такжеЭкспресс Киев-Борисполь сломался на второй день после запуска (видео)
Отмечается, что 2 декабря с 00.00 до 05.30 движение перекроют в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту.
В коммунальной корпорации просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
Ранее стало известно, что в этом году Украина выделила на дороги рекордные 50 миллиардов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter