Поломка экспресса в Борисполь: опоздавшему на самолет пассажиру компенсировали 550 долларов

Мужчина работает в Австралии, из-за проблемы с экспрессом он пропустил один рабочий день.

Пассажиру Даниэлю Бэккеру, который опоздал на свой самолет из-за поломки нового экспресса «Киев-Борисполь», полностью компенсировали стоимость билета.

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В комментарии «Громадському» Бэккер рассказал, что после инцидента с ним связалось руководство «Укрзализныци» и пообещало полностью компенсировать все расходы, чтобы «закрыть этот вопрос как можно раньше».

«Я ночевал у друзей возле метро «Вокзальная». Вот почему и решил ехать новым экспрессом...После того утром мне вызвали машину к дому, привезли к Укрзализныце. Я написал заявление и мне выдали полную стоимость билета в гривне по курсу продажи. Я их обменял на 550 долларов (именно столько Беккер потратил на новый билет – ред.). Потом машина с водителем, которую выделила УЗ, отвезла меня в аэропорт. Теперь я жду на вылет», — рассказал он.

Мужчина работает в Австралии. Из Киева он летел туда через Доху (Катар). Билет на пересадку ему также изменили.

По словам пассажира, за эту задержку он пропустил один рабочий день, «однако учитывая обстоятельства, на работе поняли».

Напомним, скоростной экспресс из Киева до аэропорта «Борисполь» сломался на следующий день после его запуска. Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда.