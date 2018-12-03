Экспресс в «Борисполь» соединят с метро на Выдубичах

30 ноября «Укрзализныця» запустила экспресс-поезд между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь».

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует добавить к маршруту железнодорожного экспресс-поезда Kyiv Boryspil Express, курсирующего между вокзалом «Киев-Пассажирский» и аэропортом «Борисполь», остановку на Выдубичах.

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Об этом исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов сообщил на своей странице в Facebook, комментируя вопрос одного из пользователей о том, будет ли остановка поезда Kyiv Boryspil Express на Выдубичах.

«Там мы будем строить новую платформу и проводить ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.

Маршрут поезда проходит от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию «Дарница» до терминала D аэропорта «Борисполь». Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции «Выдубичи». Расчетное время в пути - 35 минут.